ВВП Казахстана по итогам четырех месяцев вырос на 4%

Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана по итогам первых четырех месяцев 2019 года вырос на 4%. Об этом 14 мая заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, ускорение роста ВВП связано с ростом в обрабатывающей промышленности, в сфере услуг, строительстве и в сельском хозяйстве. Министр отметил, что динамика инвестиций опережает темпы роста ВВП.

Даленов добавил, что за отчетный период значительно выросли инвестиции в сельском хозяйстве, а также строительстве и промышленности. В январе-апреле 2019 года инвестиции в основной капитал выросли на 6,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года ВВП Казахстана вырос на 3,8%. Уровень годовой инфляции сократился до 4,8%, инвестиции в основной капитал выросли на 7%.

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