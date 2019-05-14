Чебоксары, Чувашия, , 08:09 — REGNUM

В Батыревском районе Чувашии планируют создать этнокомплекс на базе Тигашевского городища, датируемого X—XII веками. Помимо места раскопок, планируется обустроить прилегающую территорию под музей и туристический центр, сообщили ИА REGNUM в минстрое Чувашии.

16 мая в повестку градостроительного совета вынесен эскизный проект планировки территории, прилегающей к деревне Тигашево Батыревского района. В министерстве отмечают, что сделано «градостроительное обоснование создания археологического комплекса на основе имеющихся здесь ценных археологических объектов, датируемых X—XII веками». Предложения по созданию данного комплекса и благоустройству территории подготовлены заслуженным художником Чувашии Юрием Ювенальевым и дизайнером Сергеем Ювенальевым.

«Уникальность проекта в том, что комплекс будет состоять как бы из двух частей — собственно территории археологических раскопок знаменитого Тигашевского городища, которое, по мнению специалистов, скрывает в своих недрах немало тайн, и через дорогу — стилизованные объекты, своего рода «калька» того, что будет найдено на изучаемой территории. Интересно, что эти здания, являющиеся музейными экспонатами, в том числе и бани «по-белому» и «по-черному», будут отапливаться, по замыслу авторов, дровами. В центре расположится небольшой туристический комплекс, он будет состоять из гостевых домиков, музея, административных офисов, объектов инженерной инфраструктуры, хозблока», — говорят в минстрое.

Территория расположена западнее деревни Тигашево и пересекается автомобильной дорогой Калинино — Батырево — Яльчики.

Тигашевское городище X—XII вв. расположено на западной окраине деревни Тигашево Батыревского района, площадь составляет около 2 га. Он состоит из кургана срубной культуры, булгарского городища и селища вокруг него. Считается, что городище контролировало торговый путь в течении реки Булы, являвшейся частью пути из Волжской Болгарии в Киев. Вокруг городища располагались селища. Городище было разрушено и прекратило своё существование в результате феодальной междоусобицы на рубеже XII—XIII веков.

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