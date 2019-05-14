Чебоксары, Чувашия, 14 мая 2019, 08:09 — REGNUM
В Батыревском районе Чувашии планируют создать этнокомплекс на базе Тигашевского городища, датируемого
16 мая в повестку градостроительного совета вынесен эскизный проект планировки территории, прилегающей к деревне Тигашево Батыревского района. В министерстве отмечают, что сделано «градостроительное обоснование создания археологического комплекса на основе имеющихся здесь ценных археологических объектов, датируемых
«Уникальность проекта в том, что комплекс будет состоять как бы из двух частей — собственно территории археологических раскопок знаменитого Тигашевского городища, которое, по мнению специалистов, скрывает в своих недрах немало тайн, и через дорогу — стилизованные объекты, своего рода «калька» того, что будет найдено на изучаемой территории. Интересно, что эти здания, являющиеся музейными экспонатами, в том числе и бани «по-белому» и «по-черному», будут отапливаться, по замыслу авторов, дровами. В центре расположится небольшой туристический комплекс, он будет состоять из гостевых домиков, музея, административных офисов, объектов инженерной инфраструктуры, хозблока», — говорят в минстрое.
Территория расположена западнее деревни Тигашево и пересекается автомобильной дорогой Калинино — Батырево — Яльчики.
Тигашевское городище
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