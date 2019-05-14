Промышленное производство в Казахстане за четыре месяца выросло на 2,9%

Нур-Султан, , 08:08 — REGNUM Промышленное производство в Казахстане по итогам января-апреля 2019 года выросло на 2,9%. Об этом 14 мая заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает агентство «Казинформ».

По словам министра, рост обеспечен за счет опережающих темпов развития в обрабатывающей промышленности. Даленов отметил, что продолжается замедление темпов роста в горнодобывающей промышленности. Это связано с сокращением добычи нефти на месторождении Кашаган.

Производство в обрабатывающей промышленности за отчетный период выросло на 3,5%, что связано с ростом в сфере переработки нефти, машиностроения и производства напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем промышленного производства в Казахстане составил 27,576 трлн тенге ($72,88 млрд), что на 4,1% больше, чем в 2017 году.

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