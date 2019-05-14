Москва, , 07:59 — REGNUM

Среднесуточный объём добычи жидких углеводородов компанией «Роснефть» в первом квартале 2019 года составил 4,74 млн баррелей, что на 3,9% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в отчёте о производственных результатах предприятия.

Отмечается, что ключевыми факторами увеличения объёма добычи стали активное развитие новых крупных месторождений, достижение высоких показателей производства на Юганскнефтегазе, наращивание объёмов на других зрелых активах (Самаранефтегаз, Няганьнефтегаз, Варьеганнефтегаз).

Вместе с тем, выполняя договоренности по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+, «Роснефть» сократила добычу нефти относительно предыдущего квартала на 3,2% (с 59,51 млн тонн в 4-м квартале 2018 года до 57,63 млн тонн в 1-м квартале 2019-го).

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