Инфляция в Казахстане за четыре месяца составила 1,8%

Нур-Султан, , 07:48 — REGNUM Инфляция в Казахстане по итогам апреля 2019 года составила 0,5%, по итогам первых четырех месяцев — 1,8%. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

В годовом выражении потребительские цены подорожали на 4,9%. В апреле цены на промышленную продукцию производственных предприятий выросли на 1,1%. Цены в сфере строительства не изменились, в сфере сельского хозяйства — выросли на 0,8%. Тарифы на перевозку всеми видами транспорта выросли на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев 2019 года инфляция в Казахстане составила 0,8%. Цены на продовольственные товары выросли на 2,8%, непродовольственные товары — на 0,6%, на платные услуги — снизились на 1,5%.

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