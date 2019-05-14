Вторник, 14 Мая 2019 года
08:25:20 МСК

Инфляция в Казахстане за четыре месяца составила 1,8%

Экономика

В годовом выражении потребительские цены подорожали на 4,9%

Нур-Султан, 14 мая 2019, 07:48 — REGNUM  Инфляция в Казахстане по итогам апреля 2019 года составила 0,5%, по итогам первых четырех месяцев — 1,8%. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

В годовом выражении потребительские цены подорожали на 4,9%. В апреле цены на промышленную продукцию производственных предприятий выросли на 1,1%. Цены в сфере строительства не изменились, в сфере сельского хозяйства — выросли на 0,8%. Тарифы на перевозку всеми видами транспорта выросли на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев 2019 года инфляция в Казахстане составила 0,8%. Цены на продовольственные товары выросли на 2,8%, непродовольственные товары — на 0,6%, на платные услуги — снизились на 1,5%.

Читайте также: Инфляция в Казахстане за два месяца составила 0,8%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инфляция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить