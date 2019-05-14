Apple проиграла разбирательство по антимонопольному делу в суде США

Купертино, США, , 07:45 — REGNUM Верховный суд США вынес решение о виновности компании Apple в попытке установить монополию на продукцию магазина приложений App Store. Об этом сообщает CNN.

Согласно решению Верховного суда США, которое было принято пятью голосами против четырех, пользователи продукции Apple теперь смогут подавать в суд на компанию за нарушение антимонопольного законодательства.

Причиной иска в Верховный суд Соединенных Штатов стало то, что приложения к телефонам Apple можно скачивать только через AppStore. Однако Apple настаивает на том, что речь идет не о монополизации рынка. Данная мера компанией была предпринята, чтобы не допустить попадания к потребителям тех приложений, которые не соответствуют принятому в Apple стандарту оказания услуг.

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