Названы индексы экспортных и импортных цен Южной Кореи

Сеул, , 07:50 — REGNUM В апреле 2019 года индекс экспортных цен Южной Кореи составил 83,48, что на 0,5% больше, чем в марте этого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Известно, что цены на экспорт увеличились на 0,2% в феврале и марте 2019 года.

Средний курс воны к доллару составил 1 140,95 вон, что на 10,23 вон (~$0,0086) больше, чем месяц назад.

Экспортные цены на сырье увеличились на 0,5%, стоимость угля и нефтепродуктов — на 4,6%, на продукты сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 0,1%.

Кроме того, стоимость бензина увеличилась на 10,7%, дизельного топлива — на 3,8%. Известно, что стоимость нефтепродуктов увеличилась на фоне роста мировых цен на нефть.

Стоимость электрического и электронного оборудования, напротив, сократилась на 0,7%, стоимость полупроводниковой памяти DRAM — на 9,9%.

Известно, что в январе экспортные цены на полупроводниковую память сократились на 14,9%, в феврале — на 6,9%, в марте — на 5,2%.

Индекс импортных цен увеличился на 1,5%, до 88,91. По сообщению источников, повышение цен на нефть связано с сокращением добычи черного золота.

Импортная стоимость нефти увеличилась на 6,9%, лигроина — на 6,6%, сырья — на 2,8%, промежуточных товаров — на 1,1%, капитальных и потребительских товаров — на 0,4% и 0,6% соответственно.