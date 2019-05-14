Жителям России напомнили о правилах ввоза в страну импортной продукции

Москва, , 07:25 — REGNUM По действующим правилам в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без сопроводительных документов можно ввозить импортную продукцию весом до 5 кг на одного человека, напомнили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Так, ведомство не планирует вводить какие-либо дополнительные ограничения на ввоз в страну животноводческой продукции для личного пользования.

Вместе с тем разработанный Минсельхозом законопроект «О ветеринарии» направлен на становление механизма эксплуатации Россельхознадзором утилизационных печей и дезинфекционных барьеров в пунктах пропуска.

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Как сообщало ИА REGNUM, импорт в Россию мясной, молочной и других видов продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и ряда других стран запрещен с 2014 года. Для личного пользования можно ввезти до 5 кг такой продукции, но она должна быть готовой и в заводской упаковке.

Отметим, что крупнейшие российские производители мясной и молочной продукции обратились с предложением запретить соотечественникам ввозить такие продукты в страну.

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