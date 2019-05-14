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Учёные ГХК повысят безопасность переработки отработавшего ядерного топлива

Экономика

Разработанная технология позволяет избавляться от хлорид-иона, накапливающегося в растворах радиохимических производств

Железногорск, Красноярский край, 14 мая 2019, 07:21 — REGNUM  Новый способ извлечения хлорид-иона из азотнокислых технологических растворов радиохимического производства разработали учёные Горно-химического комбината (ГХК), сообщила пресс-служба предприятия.

Технология позволяет избавляться от коррозионно-активного компонента — хлорид-иона, накапливающегося в растворах после экстракционной переработки растворённого отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

«Таким образом увеличивается межремонтный интервал эксплуатации технологического оборудования и повышается безопасность технологических процессов переработки ОЯТ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что метод может применяться не только при переработке ОЯТ, но и при обращении с высокоактивными растворами, оставшимися от деятельности выводимых из эксплуатации радиохимических производств предыдущего поколения.

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Атомная энергетика
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