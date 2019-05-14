Комсомольску-на-Амуре не хватает денег на выборы мэра

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:25 — REGNUM В бюджете Комсомольска-на-Амуре не хватает денег на проведение выборов мэра и целой плеяды депутатов в единый день голосования в сентябре 2019 года. Городу президентского внимания не хватает денег ещё на очень многое — только на текущий год нужно более миллиарда рублей, чтобы просто выжить. Нет денег, например, на повышение зарплат бюджетникам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Финансами в бюджете города Юности обеспечены менее 11 месяцев 2019 года. Как сообщают городские власти, проблемы возникли в связи с повышением зарплат бюджетникам, ростом тарифов ЖКХ для учреждений бюджетной сферы, а в июле ожидается очередное повышение тарифов.

Нет в бюджете города денег на капитальный ремонт, на устранение нарушений пожарной безопасности.

Нет у города президентского внимания и денег на проведение сентябрьской выборной кампании. У Комсомольска есть только 21% от необходимой суммы.

Дефицит бюджета поставил под угрозу участие города в краевых и федеральных программах — там, как известно, предполагается софинансирование.

В попытках найти деньги на выборы и повышение зарплат бюджетникам, городские власти уже подготовили законопроект, повышающий нормативы отчислений в местный бюджет налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (УСН) — с 10% до 30%. Власти рассчитывают, что это принесёт в городскую казну дополнительно 136 млн рублей к 2020 году.

«Предприниматели города активно переходят с налога на вмененный доход, который зачисляется в городской бюджет в полном объёме, на УСН, 10% от которого не позволяют нам компенсировать потери поступлений от налога на вмененный доход», — привело слова и.о. начальника финуправления города Евгения Никогда ИА Хабаров. Тудей.

И депутаты, и чиновники Комсомольска выступили категорически против снижения транспортного налога в том виде, в котором законопроект предложен краевой думой. О снижении много лет просят автомобилисты региона — он один из самых высоких в стране. Против выступил также губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Краевые парламентарии предложили вариант по принципу «чем старше машина, тем ниже налог». Что вполне логично — за старый, 20-летний, внедорожник платить хабаровчанам сегодня приходится столько же, сколько стоит аналогичное авто «только из салона». Многие хабаровчане регистрируют свои машины, окольными путями, в Приморье, где налог существенно ниже. Но против нового закона губернатор, правительство края и, как выяснилось, власти Комсомольска. Минфин края подсчитал, что в случае принятия законопроекта, бюджет ежегодно будет терять до 600 млн рублей. Бюджет Комсомольска, по подсчётам городских властей, потеряет до 10 млн.

Власти — краевые, муниципальные — напуганные преддефолтным состоянием бюджета края, (госдолг региона достиг 54,9 млрд) считают недопустимым снижение налога. Они назвали проект закона антисоциальным, поскольку он предусматривает снижение налога для автомашин, мощностью в 200 лошадиных сил, которые, по версии чиновников, могут принадлежать только очень богатым людям. Но автомобилисты края парируют: авто мощностью в 200 «лошадей» может быть 20-летнего возраста, покупается оно за 200 тыс. рублей, в силу необходимости — дороги в регионе в ужасающем состоянии. А налог за такие машины платится такой же, как за новый LEXUS. Но чиновники ничего слышать не хотят — они готовы снизить налог только малоимущим и многодетным, то есть, тем, кто чаще всего и машин не имеет.

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Как сообщало ИА REGNUM, комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденный главой государства, по мнению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, неэффективен. Из 18 объектов, которые уже должны быть в стадии готовности, график выдерживают только 3. Депутат ГД РФ от Хабаровского края Борис Гладких назвал Комсомольск-на-Амуре «кричащей проблемой» региона. Особую тревогу парламентария вызывает коммунальный комплекс города, который, ввиду катастрофического состояния бюджета, может в ближайшее время перейти в аварийный режим существования.