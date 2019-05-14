Внешний товарооборот Казахстана в первом квартале превысил $20 млрд

Нур-Султан, , 07:56 — REGNUM Объем внешнеторгового оборота Казахстана по итогам первого квартала 2019 года составил $20,4 млрд. Об этом 14 мая заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, за отчетный период объем экспорта составил $13,3 млрд. Рост экспорта за исключением продажи нефти и металлов составил 19,8%, отметил министр.

Даленов добавил, что по итогам первых четырех месяцев 2019 года рост оборота в сфере услуг составил 4,2%. Лидером роста в этом сегменте выступает торговля — рост оборота составил 7,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил $1,2 млрд, что на 1,9% больше, чем в январе 2018 года. Объем торговли со странами ЕАЭС вырос в январе на 0,9%, до $1,35 млрд.

Читайте также: Экспорт из Казахстана в Россию сократился на 10%