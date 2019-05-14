Нефть восстановилась после обвала

Москва, , 07:15 — REGNUM Торги по нефти 13 мая закрылись в небольшом минусе, причем в ходе европейских торгов цена на нефть сорта Brent повышалась до $72,56 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Резкий рост нефтяных котировок был вызван сообщением об атаке на нефтетанкеры Саудовской Аравии и ОАЭ у побережья ОАЭ. Министерство иностранных дел Ирана назвало эти инциденты тревожными и ужасными и призвало провести расследование.

После повышения цен до 72,58 цена рухнула на 4%, до 69,69. Падение длилось 3 часа. Точных причин не скажу. Больше похоже на закрытие длинных позиций после внутридневного ралли.

Сегодня, 14 мая, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,82%, до $70,47. Покупатели отыграли 30% потерь, которые они понесли на вечерней сессии 13 мая.

На текущий момент покупателям ничего не мешает двигаться дальше в направлении $71,50 (61% от падения с $72,56 до $69,69). Поддержка находится на уровне $69,50.

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