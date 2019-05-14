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Кто заработал больше главы Чувашии и чья зарплата упала: доходы чиновников

Экономика

Доходы членов правительства Чувашии

Чебоксары, 14 мая 2019, 07:11 — REGNUM  В Чувашии обнародовали сведения о доходах руководителей органов исполнительной власти по итогам 2018 года. Больше всех — 5,97 млн рублей — заработал полпред Чувашии Петр Чекмарев, который назначен на этот пост в 2019 году. Это больше, чем смог заработать на своём посту глава республики Михаил Игнатьев даже с учётом «компенсации на неиспользованный отпуск за четыре года». На втором и третьем местах по уровню дохода — премьер-министр Иван Моторин и руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев. Доходы выросли практически у всех членов правительства (без учёта вновь назначенных), больше всего — на 1,13 и 977 тыс. рублей — у Моторина и Васильева. Заработок снижен только у министра юстиции Натальи Тимофееевой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Больше всех в 2018 году заработал Петр Чекмарев, который в марте 2019 года назначен полпредом Чувашии при президенте России, а ранее возглавлял департамент в Минсельхозе России, — почти 5,97 млн рублей. Его доход превысил заработок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который в 2018 году заработал 5 415 585,8 рублей, иной доход составил 653 338,41 рублей, а общая сумма годового дохода достигла 6 068 924,21 рублей.

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Премьер-министр Иван Моторин указал 4,472 млн рублей дохода, что на 1,13 млн рублей, чем было в 2017 году. В личной собственности у него только иномарка Nissan Pathfinder, в долевой собственности находятся земельный участок (2211 кв. метров), жилой дом (195 кв. метров) и квартира (108,7 кв. метров).

Вице-премьер и руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заработал 3,96 млн рублей — это на 977 тыс. больше к уровню 2017 года. Личной собственности у него нет, в долевой — два земельных участка (2066 и 1700 кв. метров), квартира (85,8 кв. метров).

Ещё один вице-премьер, министр финансов Светлана Енилина, заработала около 3,88 млн рублей по основному месту работы. Это на 1,088 млн больше, чем было в 2017 году. Кроме того, иной доход министра превысил 1 млн рублей. Ей принадлежит на праве собственности только квартира площадью 108,5 кв. метров.

Замыкает пятёрку самых богатых высокопоставленных чиновников вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, заработавший 3,348 млн рублей, иной доход — 1 копейка. Это на 829 тыс. рублей больше, чем по итогам 2017 года.

На шестом месте по уровню годового дохода идёт глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, задекларировавший более 2,88 млн рублей дохода. За ним следует глава минюста Наталья Тимофеева с 2,673 млн рублей дохода — примечательно, что это единственный член правительства, чей заработок уменьшился за прошедший год: на 426 тыс. рублей.

Чуть меньше, 2,6 млн рублей, заработал министр здравоохранения Владимир Викторов, который в этом году получил статус вице-премьера и у которого нет личной собственности. В топ-10 вошли также министр труда Сергей Димитриев и министр культуры Константин Яковлев, заработавшие соответственно 2,416 млн и 2,268 млн рублей.

Что касается доходов супруг, то самая богатая жена — у министра строительства Владимира Грищенко: она указала порядка 5,96 млн рублей. На втором месте по уровню дохода — супруга бизнес-омбудсмена Александра Рыбакова с 1,5 млн рублей, на третьем — министра транспорта Александра Николаева (ранее вице-премьера) с 1 млн рублей. Отметим, что супруге Николаева, который сам владеет только квартирой (49,5 кв. метров), принадлежит также ряд объектов недвижимости: три земельных участка (28, 4087 и 476 кв. метров), жилой дом (27,7 кв. метров), дачный дом (39,6 кв. метров), три квартиры (77,7; 35,7 и 37,5 кв. метров), гаражный бокс. Машины у четы не задекларировано.

Что касается недвижимости, то больше всего задекларировал глава минкультуры Константин Яковлев: ему принадлежат два земельных участка (1314 и 450 кв. метров), жилой дом (217 кв. метров), квартира (51,2 кв. метра), три нежилых помещения общей площадью 774,3 кв. метра, иномарки Volkswagen Touareg и Renault Sandero, в долевой собственности — пять нежилых помещений, в пользовании — три нежилых помещения и квартира.

Доходы

2018 год2017 годДоход супруг (а)
1Петр Чекмарев (полпред Чувашии)5 969 524,1771 489
147 371,84 — иной доход
2Иван Моторин (премьер-министр)4 472 159,823 358 810,44
3Юрий Васильев (вице-премьер — руководитель администрации главы)3 964 770,42 987 940,63462 093,76
4Светлана Енилина (вице-премьер — глава минфина)3 878 217,722 789 485,75
1 021 879,47 — иной доход
5Сергей Артамонов (вице-премьер — глава минсельхоза)3 348 596,742 519 162,81563 962,94
0,01 — иной доход
6Александр Цветков (глава ЦИК Чувашии)2 885 188,152 413 511,84519 773,62
476 291,98 — иной доход118 962,26 —иной доход
7Наталья Тимофеева (глава минюста)2 672 859,632 247 061,14
506 399,98 — иной доход
8Владимир Викторов (глава минздрава)2 605 132,461 614 943,55543 660,27
3706,92 — иной доход656,69 — иной доход
9Сергей Димитриев (глава минтруда)2 415 947,412 160 332,34213 945,22
10Константин Яковлев (глава минкультуры)2 268 645,121 746 639,20148 090,78
210 359,3 — иной доход
11Елена Сапаркина (детский омбудсмен)2 194 348,061 929 446,22112 579,38
515 743,27 — иной доход
12Надежда Прокопьева (омбудсмен)2 155 286491 174,82124 222,39
52 662,01 — иной доход673 642,11 — иной доход
13Светлана Аристова (глава КСП Чувашии)2 124 268,812 041 119,73424 843,59
31 138,18 — иной доход
14Михаил Анисимов (глава мининформполитики)1 950 931,06370 990,4
30,3 — иной доход4141,8 — иной доход
15Сергей Кудряшов (глава минобразования)1 913 122,54184 924,54
48,99 — иной доход
16Александр Рыбаков (бизнес-омбудсмен)1 746 567,85644 260,421 512 042
165 573,19 — иной доход11 898,45 — иной доход
17Марина Кадилова (глава госслужбы по тарифам)1 553 822,021 294 017,56405 466
41 090,17 — иной доход0,09 — иной доход
18Вениамин Петров (глава ГКЧС)1 491 511,951 184 617,34161 895,3
623 266,38 — иной доход
19Сергей Вязовский (глава гостехнадзора)1 419 070,88878 692,86946 000
20Сергей Скворцов (глава госветслужбы)1 295 516,21 288 431,44103 155,82
21Виктор Кочетков (глава госжилинспекции)1 246 956,861 086 779,88
22Александр Николаев (вице-премьер)436 510,781 067 604,72
1 852 589,45 — иной доход
23Михаил Богаратов (глава минспорта)330 180,55175 000
462 194 — иной доход290 000,05 — иной доход
24Владимир Грищенко (глава минстроя)37 994,791 201 531,86
964 748,02 — иной доход4 758 610,65 — иной доход
25Светлана Ананьева (врио министра экономики)62 907,73404 453
1 138 180,72 — иной доход

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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