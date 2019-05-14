Кто заработал больше главы Чувашии и чья зарплата упала: доходы чиновников

Чебоксары, 14 мая 2019, 07:11 — REGNUM В Чувашии обнародовали сведения о доходах руководителей органов исполнительной власти по итогам 2018 года. Больше всех — 5,97 млн рублей — заработал полпред Чувашии Петр Чекмарев, который назначен на этот пост в 2019 году. Это больше, чем смог заработать на своём посту глава республики Михаил Игнатьев даже с учётом «компенсации на неиспользованный отпуск за четыре года». На втором и третьем местах по уровню дохода — премьер-министр Иван Моторин и руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев. Доходы выросли практически у всех членов правительства (без учёта вновь назначенных), больше всего — на 1,13 и 977 тыс. рублей — у Моторина и Васильева. Заработок снижен только у министра юстиции Натальи Тимофееевой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Больше всех в 2018 году заработал Петр Чекмарев, который в марте 2019 года назначен полпредом Чувашии при президенте России, а ранее возглавлял департамент в Минсельхозе России, — почти 5,97 млн рублей. Его доход превысил заработок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который в 2018 году заработал 5 415 585,8 рублей, иной доход составил 653 338,41 рублей, а общая сумма годового дохода достигла 6 068 924,21 рублей.
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Премьер-министр Иван Моторин указал 4,472 млн рублей дохода, что на 1,13 млн рублей, чем было в 2017 году. В личной собственности у него только иномарка Nissan Pathfinder, в долевой собственности находятся земельный участок (2211 кв. метров), жилой дом (195 кв. метров) и квартира (108,7 кв. метров).
Вице-премьер и руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заработал 3,96 млн рублей — это на 977 тыс. больше к уровню 2017 года. Личной собственности у него нет, в долевой — два земельных участка (2066 и 1700 кв. метров), квартира (85,8 кв. метров).
Ещё один вице-премьер, министр финансов Светлана Енилина, заработала около 3,88 млн рублей по основному месту работы. Это на 1,088 млн больше, чем было в 2017 году. Кроме того, иной доход министра превысил 1 млн рублей. Ей принадлежит на праве собственности только квартира площадью 108,5 кв. метров.
Замыкает пятёрку самых богатых высокопоставленных чиновников вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, заработавший 3,348 млн рублей, иной доход — 1 копейка. Это на 829 тыс. рублей больше, чем по итогам 2017 года.
На шестом месте по уровню годового дохода идёт глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, задекларировавший более 2,88 млн рублей дохода. За ним следует глава минюста Наталья Тимофеева с 2,673 млн рублей дохода — примечательно, что это единственный член правительства, чей заработок уменьшился за прошедший год: на 426 тыс. рублей.
Чуть меньше, 2,6 млн рублей, заработал министр здравоохранения Владимир Викторов, который в этом году получил статус вице-премьера и у которого нет личной собственности. В топ-10 вошли также министр труда Сергей Димитриев и министр культуры Константин Яковлев, заработавшие соответственно 2,416 млн и 2,268 млн рублей.
Что касается доходов супруг, то самая богатая жена — у министра строительства Владимира Грищенко: она указала порядка 5,96 млн рублей. На втором месте по уровню дохода — супруга бизнес-омбудсмена Александра Рыбакова с 1,5 млн рублей, на третьем — министра транспорта Александра Николаева (ранее вице-премьера) с 1 млн рублей. Отметим, что супруге Николаева, который сам владеет только квартирой (49,5 кв. метров), принадлежит также ряд объектов недвижимости: три земельных участка (28, 4087 и 476 кв. метров), жилой дом (27,7 кв. метров), дачный дом (39,6 кв. метров), три квартиры (77,7; 35,7 и 37,5 кв. метров), гаражный бокс. Машины у четы не задекларировано.
Что касается недвижимости, то больше всего задекларировал глава минкультуры Константин Яковлев: ему принадлежат два земельных участка (1314 и 450 кв. метров), жилой дом (217 кв. метров), квартира (51,2 кв. метра), три нежилых помещения общей площадью 774,3 кв. метра, иномарки Volkswagen Touareg и Renault Sandero, в долевой собственности — пять нежилых помещений, в пользовании — три нежилых помещения и квартира.
Доходы
|2018 год
|2017 год
|Доход супруг (а)
|1
|Петр Чекмарев (полпред Чувашии)
|5 969 524,17
|71 489
|147 371,84 — иной доход
|2
|Иван Моторин (премьер-министр)
|4 472 159,82
|3 358 810,44
|3
|Юрий Васильев (вице-премьер — руководитель администрации главы)
|3 964 770,4
|2 987 940,63
|462 093,76
|4
|Светлана Енилина (вице-премьер — глава минфина)
|3 878 217,72
|2 789 485,75
|1 021 879,47 — иной доход
|5
|Сергей Артамонов (вице-премьер — глава минсельхоза)
|3 348 596,74
|2 519 162,81
|563 962,94
|0,01 — иной доход
|6
|Александр Цветков (глава ЦИК Чувашии)
|2 885 188,15
|2 413 511,84
|519 773,62
|476 291,98 — иной доход
|118 962,26 —иной доход
|7
|Наталья Тимофеева (глава минюста)
|2 672 859,63
|2 247 061,14
|506 399,98 — иной доход
|8
|Владимир Викторов (глава минздрава)
|2 605 132,46
|1 614 943,55
|543 660,27
|3706,92 — иной доход
|656,69 — иной доход
|9
|Сергей Димитриев (глава минтруда)
|2 415 947,41
|2 160 332,34
|213 945,22
|10
|Константин Яковлев (глава минкультуры)
|2 268 645,12
|1 746 639,20
|148 090,78
|210 359,3 — иной доход
|11
|Елена Сапаркина (детский омбудсмен)
|2 194 348,06
|1 929 446,22
|112 579,38
|515 743,27 — иной доход
|12
|Надежда Прокопьева (омбудсмен)
|2 155 286
|491 174,82
|124 222,39
|52 662,01 — иной доход
|673 642,11 — иной доход
|13
|Светлана Аристова (глава КСП Чувашии)
|2 124 268,81
|2 041 119,73
|424 843,59
|31 138,18 — иной доход
|14
|Михаил Анисимов (глава мининформполитики)
|1 950 931,06
|370 990,4
|30,3 — иной доход
|4141,8 — иной доход
|15
|Сергей Кудряшов (глава минобразования)
|1 913 122,54
|184 924,54
|48,99 — иной доход
|16
|Александр Рыбаков (бизнес-омбудсмен)
|1 746 567,85
|644 260,42
|1 512 042
|165 573,19 — иной доход
|11 898,45 — иной доход
|17
|Марина Кадилова (глава госслужбы по тарифам)
|1 553 822,02
|1 294 017,56
|405 466
|41 090,17 — иной доход
|0,09 — иной доход
|18
|Вениамин Петров (глава ГКЧС)
|1 491 511,95
|1 184 617,34
|161 895,3
|623 266,38 — иной доход
|19
|Сергей Вязовский (глава гостехнадзора)
|1 419 070,88
|878 692,86
|946 000
|20
|Сергей Скворцов (глава госветслужбы)
|1 295 516,2
|1 288 431,44
|103 155,82
|21
|Виктор Кочетков (глава госжилинспекции)
|1 246 956,86
|1 086 779,88
|22
|Александр Николаев (вице-премьер)
|436 510,78
|1 067 604,72
|1 852 589,45 — иной доход
|23
|Михаил Богаратов (глава минспорта)
|330 180,55
|175 000
|462 194 — иной доход
|290 000,05 — иной доход
|24
|Владимир Грищенко (глава минстроя)
|37 994,79
|1 201 531,86
|964 748,02 — иной доход
|4 758 610,65 — иной доход
|25
|Светлана Ананьева (врио министра экономики)
|62 907,73
|404 453
|1 138 180,72 — иной доход