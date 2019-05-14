Кто заработал больше главы Чувашии и чья зарплата упала: доходы чиновников

Чебоксары, , 07:11 — REGNUM В Чувашии обнародовали сведения о доходах руководителей органов исполнительной власти по итогам 2018 года. Больше всех — 5,97 млн рублей — заработал полпред Чувашии Петр Чекмарев, который назначен на этот пост в 2019 году. Это больше, чем смог заработать на своём посту глава республики Михаил Игнатьев даже с учётом «компенсации на неиспользованный отпуск за четыре года». На втором и третьем местах по уровню дохода — премьер-министр Иван Моторин и руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев. Доходы выросли практически у всех членов правительства (без учёта вновь назначенных), больше всего — на 1,13 и 977 тыс. рублей — у Моторина и Васильева. Заработок снижен только у министра юстиции Натальи Тимофееевой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Больше всех в 2018 году заработал Петр Чекмарев, который в марте 2019 года назначен полпредом Чувашии при президенте России, а ранее возглавлял департамент в Минсельхозе России, — почти 5,97 млн рублей. Его доход превысил заработок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который в 2018 году заработал 5 415 585,8 рублей, иной доход составил 653 338,41 рублей, а общая сумма годового дохода достигла 6 068 924,21 рублей.

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Премьер-министр Иван Моторин указал 4,472 млн рублей дохода, что на 1,13 млн рублей, чем было в 2017 году. В личной собственности у него только иномарка Nissan Pathfinder, в долевой собственности находятся земельный участок (2211 кв. метров), жилой дом (195 кв. метров) и квартира (108,7 кв. метров).

Вице-премьер и руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заработал 3,96 млн рублей — это на 977 тыс. больше к уровню 2017 года. Личной собственности у него нет, в долевой — два земельных участка (2066 и 1700 кв. метров), квартира (85,8 кв. метров).

Ещё один вице-премьер, министр финансов Светлана Енилина, заработала около 3,88 млн рублей по основному месту работы. Это на 1,088 млн больше, чем было в 2017 году. Кроме того, иной доход министра превысил 1 млн рублей. Ей принадлежит на праве собственности только квартира площадью 108,5 кв. метров.

Замыкает пятёрку самых богатых высокопоставленных чиновников вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, заработавший 3,348 млн рублей, иной доход — 1 копейка. Это на 829 тыс. рублей больше, чем по итогам 2017 года.

На шестом месте по уровню годового дохода идёт глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, задекларировавший более 2,88 млн рублей дохода. За ним следует глава минюста Наталья Тимофеева с 2,673 млн рублей дохода — примечательно, что это единственный член правительства, чей заработок уменьшился за прошедший год: на 426 тыс. рублей.

Чуть меньше, 2,6 млн рублей, заработал министр здравоохранения Владимир Викторов, который в этом году получил статус вице-премьера и у которого нет личной собственности. В топ-10 вошли также министр труда Сергей Димитриев и министр культуры Константин Яковлев, заработавшие соответственно 2,416 млн и 2,268 млн рублей.

Что касается доходов супруг, то самая богатая жена — у министра строительства Владимира Грищенко: она указала порядка 5,96 млн рублей. На втором месте по уровню дохода — супруга бизнес-омбудсмена Александра Рыбакова с 1,5 млн рублей, на третьем — министра транспорта Александра Николаева (ранее вице-премьера) с 1 млн рублей. Отметим, что супруге Николаева, который сам владеет только квартирой (49,5 кв. метров), принадлежит также ряд объектов недвижимости: три земельных участка (28, 4087 и 476 кв. метров), жилой дом (27,7 кв. метров), дачный дом (39,6 кв. метров), три квартиры (77,7; 35,7 и 37,5 кв. метров), гаражный бокс. Машины у четы не задекларировано.

Что касается недвижимости, то больше всего задекларировал глава минкультуры Константин Яковлев: ему принадлежат два земельных участка (1314 и 450 кв. метров), жилой дом (217 кв. метров), квартира (51,2 кв. метра), три нежилых помещения общей площадью 774,3 кв. метра, иномарки Volkswagen Touareg и Renault Sandero, в долевой собственности — пять нежилых помещений, в пользовании — три нежилых помещения и квартира.