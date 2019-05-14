Рубль успешно пережил конфликт между США и Китаем

Москва, , 07:11 — REGNUM Торги по рублю 13 мая открылись резким падением на фоне ухудшения настроений инвесторов к риску из-за срыва подписания торгового соглашения между США и Китаем. Штаты повысили пошлины на китайские товары с 10% до 25%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам с долларом и евро завершились ростом, с фунтом — снижением. Курс доллара вырос на 0,55%, до 65,43 руб., курс евро — на 0,42%, до 73,45 руб. Британец подешевел к рублю на 0,35%, до 84,80 руб.

13 мая министерство финансов Китая объявило о намерении повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд. Рост эскалации конфликта вызван угрозами Трампа через свой аккаунт в «Твиттере». В нем он попросил Китай не предпринимать ответных мер, чтобы не ухудшить ситуацию.

Рубль сумел отыграть частично потери на фоне растущей нефти и приближающегося налогового периода. К закрытию дня нефть обвалилась на 4%, но поддержку рублю на американской сессии уже оказывал своим падением курс доллара США.

Сегодня, 14 мая, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent восстановилась после обвала на 0,77%, до $70,44. Цена на нефть остается торговаться выше $70. Пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 64,60−65,50.

Скорее всего, сегодня движение в этом диапазоне сохранится. На открытии Мосбиржи ожидается ослабление доллара до 65,30 руб. Если цена на нефть продолжит восстанавливаться, то к закрытию дня курс доллара снизится до 65,02 руб.

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