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Льготные авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг

Экономика

Из-за спроса на эти билеты по более низким ценам в кассах наблюдаются очереди

Москва, 14 мая 2019, 05:59 — REGNUM  Продажа льготных авиабилетов через портал госуслуг может быть введена в России, пишет 14 мая газета «Извествия».

Соответствующие изменения рассматриваются российскими авиакомпаниями и Минтрансом РФ. Льготные билеты — это билеты на рейсы из Москвы в Калининград, в Крым и на Дальний Восток, в Крым, Калининград, а также на субсидируемые государством межрегиональные рейсы.

Отмечается, что из-за спроса на эти билеты по более низким ценам в кассах наблюдаются очереди, поэтому рассматривается возможность покупать эти билеты через госуслуги. Некоторые авиакомпании продают билеты этой категории через свои сервисы покупки — для пенсионеров и студентов.

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Авиаперевозки
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