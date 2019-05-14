Льготные авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг

Москва, , 05:59 — REGNUM Продажа льготных авиабилетов через портал госуслуг может быть введена в России, пишет 14 мая газета «Извествия».

Соответствующие изменения рассматриваются российскими авиакомпаниями и Минтрансом РФ. Льготные билеты — это билеты на рейсы из Москвы в Калининград, в Крым и на Дальний Восток, в Крым, Калининград, а также на субсидируемые государством межрегиональные рейсы.

Отмечается, что из-за спроса на эти билеты по более низким ценам в кассах наблюдаются очереди, поэтому рассматривается возможность покупать эти билеты через госуслуги. Некоторые авиакомпании продают билеты этой категории через свои сервисы покупки — для пенсионеров и студентов.

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