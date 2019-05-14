Вторник, 14 Мая 2019 года
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Минтруд РФ предложил расширить список профессий с надбавкой к пенсии

Экономика

Предложено приравнять к работникам сельскохозяйственной сферы тех, кто задействован в обслуживании и ремонте сельхозтехники и производственного оборудования, а также предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

Москва, 14 мая 2019, 03:31 — REGNUM  Расширенный список должностей сельскохозяйственной сферы, которым положены повышенные фиксированные выплаты к пенсии (надбавка в размере 25%), предложил для общественного обсуждения Минтруд РФ.

В опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов перечне указаны как профессии из аграрной сферы, так специальности, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования.

К работникам сельскохозяйственной сферы предлагается отнести и предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

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Пенсионная реформа
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