Трамп пообещал $15 млрд американским фермерам

Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал выделить $15 млрд на поддержку американских фермеров, которые могут пострадать от введения ответных пошлин со стороны Китая, сообщает агентство Reuters.

«Мы собираемся совершить самую крупную покупку в этом году, крупнейшую из тех, которую Китай когда-либо совершал с нашими фермерами. Ее сумма составляла $15 миллиардов, и мы что-то предложим сопоставимое нашим фермерам, чтобы они могли и дальше преуспевать», — заявил Трамп.

О том, какого же характера будет эта «помощь», американский президент умолчал.

«Из всех миллиардов долларов, которые мы обкладываем пошлинами против Китая, небольшая часть пойдет нашим фермерам, потому как Китай, вероятно, будет действовать против них», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 мая США повысили пошлины с 10% до 25% на ряд товаров, произведенных в Китае, общей суммой в $200 млрд. В ответ Пекин пообещал повысить тарифы на ряд американских товаров с 1 июня 2019 года.

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