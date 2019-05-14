ЕС собирается ответить на американские пошлины

Брюссель, , 02:50 — REGNUM Руководство Евросоюза готовится к ответным мерам на случай, если Соединенные Штаты введут повышенные пошлины на импорт автомобилей из ЕС, заявила глава управления ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём агентству Bloomberg.

По ее словам, Евросоюз уже готовит перечень американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины. Мальмстрём подчеркнула, что ЕС надеется, что Соединенные Штаты откажутся от повышения тарифов на импорт европейских автомобилей.

«Осталось дождаться официального решения США», — добавила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля Евросоюз опубликовал список товаров из Соединенных Штатов, на которые будут распространяться новые пошлины. Этот список был ответом на введение пошлин со стороны США на товары из Евросоюза, объем которых оценивается в $11 млрд.

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