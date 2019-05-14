Запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции в багаже не планируется

Москва, , 01:45 — REGNUM Запрет на ввоз в Россию из-за границы в ручной клади и багаже животноводческой продукции для личного пользования вводить не планируется, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Отмечается также, что не планируется и введения дополнительных ограничений на провоз из-за границы животноводческой продукции для личного пользования.

Что касается поправок в закон «О ветеринарии», то его цель в том, чтобы прописать механизм эксплуатации утилизационных печей в пунктах пропуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву запретить ввоз из-за границы для частников мясной и молочной продукции для личного пользования — якобы из-за опасных вирусов.

Было предложено сохранить ввоз лишь для детского питания и детских молочных смесей. Это решение одобрил глава компании «Мираторг» Виктор Линник.

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13 мая Минсельхоз РФ подготовил поправки в закон «О ветеринарии», согласно которым у Россельхознадзора появится право на уничтожение животноводческой продукции, ввозимой из-за границы в РФ для личного пользования в пунктах пропуска.

Уничтожению подлежит продукция, обнаруженная в ручной клади, багаже и отправленная по почте из стран, не входящих в ЕврАзЭС.

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