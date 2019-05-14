Ущерб от гибели озимых минсельхоз Башкирии оценил в 1 млрд рублей

Уфа, , 00:51 — REGNUM Минсельхоз Башкирии оценил ущерб от гибели озимых в 1 млрд рублей. Посевы погибли на территории 42 районов республики, площадь составила около 140 тыс. га, сообщает ведомство.

В настоящее время на территории ряда районов действует режим ЧС регионального уровня. В настоящее время министерство готовит документы для передачи в Минсельхоз России.

По словам и.о. главы министерства Ильшата Фазрахманова, весенне-полевые работы начались на две недели раньше, чем в прошлом году. Сев яровых культур составляет на сегодняшний день около 60% от плана. Закончить посевные работы по яровым культурам в полном объеме планируется до 10 июня.

В то же время министр отметил, что сейчас аграрии региона очень ждут спада жары и дождей, что подтверждается прогнозами метеорологов. В противном случае погода может негативно сказаться на урожае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве прогнозировали, что площадь гибели озимых в этом году составит около 7% общей площади посевов, не исключался рост этого показателя до 15% в ряде районов Башкирии.

Пресс-секретарь минсельхоза Алмаз Галимов уточнял, что в случае введения режима ЧС аграриям будет возмещать убытки федеральный бюджет. В случае, если площадь посева была полностью застрахована, объем возмещения составит 100%, если страховки не было — возместят 50%.

Фазрахманов говорил, что посевы пострадали в результате мягких условий перезимовки, высокой температуры в начале апреля и серьезных ночных морозов в последние дни.

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