Росгвардия перевооружается автоматами Калашникова 200-й серии

Москва, , 00:30 — REGNUM Строевые части Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) начали перевооружение на автоматы Калашникова 200-й серии. Подразделения службы получили уже несколько сотен единиц автоматов новой серии.

«Автоматы АК-200 и укороченные автоматы АК-205 калибра 5,45 мм уже начали поступать в подразделения Росгвардии, военнослужащие приступили к их эксплуатации», — цитирует ТАСС представителя службы.

По его словам, новые образцы отличаются более высокой степенью точности и возможностью установки современных стрелковых приспособлений. Кроме того, у новых видов оружия повышенный уровень эргономики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале «Рособоронэкспорт» начал продвижение автоматов Калашникова 200-й серии на мировом рынке, впервые представив модификации АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205 на международной выставке вооружения и оборонной промышленности IDEX 2019 в Абу-Даби.

По словам генерального директора концерна «Калашников» Владимира Дмитриева автоматы 200-й серии — «стратегический продукт работы на экспортном направлении». Однако тогда АК-200 уже поставлялись государственным заказчикам в России.

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, отмечал, что на новые модификации ожидается спрос на Ближнем Востоке и во всем мире.

Автоматами 200-й серии были вооружены подразделения Росгвардии, принимавшие участие в параде Победы 9 мая в Москве.