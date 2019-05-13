«Таджик Эйр» снова обещает полететь

Душанбе, , 23:16 — REGNUM Таджикистанская государственная авиакомпания «Таджик Эйр» планирует в начале августа 2019 года возобновить регулярные полеты. Об этом сегодня, 13 мая, на пресс-конференции сообщил директор агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода.

По его словам, «авиакомпания «Таджик Эйр» возобновит работу в начале августа текущего года во время начала перевозки паломников на хадж к святым местам в Мекку и Медину».

Он также заявил, что к июню 2019 года самолетный парк госавиакомпании будет готов к вылетам. Добавив, что госкомиссия, созданная для решения проблем этой авиакомпании, провела оценку стоимости неликвида, и уже есть вероятные покупатели.

Напомним, что в начале января 2019 года «Таджик Эйр» прекратила полеты по всем направлениям, значительная часть сотрудников отправлена в бессрочный отпуск без содержания. В конце марта 2019 года авиакомпания обещала возобновить рейсы по направлению «Душанбе-Москва». Однако этого так и не произошло.