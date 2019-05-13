Лондон, Великобритания, , 22:30 — REGNUM

Нефть марки Brent перед закрытием торгов установилась выше $70 за баррель — вблизи открытия сессии 13 мая, сообщает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, на старте торгов 13 мая нефть Brent показала серьёзный рост до $72,58 за баррель после атаки на танкеры Саудовской Аравии у берегов ОАЭ.

Позднее, в течение сессии 13 мая, после объявления Китая об ответных пошлинах на товары из США, нефть Brent упала в цене до $69,72 за баррель.

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