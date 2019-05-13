Нижегородский губернатор о состоянии Кстовской ЦРБ: проблема не единична

Нижний Новгород, , 22:05 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил областному министерству здравоохранения провести проверку для выяснения причин, по которым детское отделение Кстовской ЦРБ находится в плачевном состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Для того, чтобы установить причины, по которым детское отделение Кстовской ЦРБ находится в таком состоянии, я поручил провести проверку», — сказал Никитин.

Он добавил, что в настоящее время дорабатывается программа капитального ремонта медицинских учреждений области, которая поможет решить проблемы с ремонтом и оснащенностью.

«Серьезным подспорьем в улучшении качества медицинского обслуживания станет и национальный проект «Здравоохранение», который стартовал в этом году», — убежден губернатор.

В то же врем глава региона признал, что проблема с состоянием медицинских организаций не единична.

«Сейчас по моему поручению завершается выработка комплексных решений. Так для каждого медучреждения разрабатывается проблемный паспорт. Выявлены две основные тенденции: во-первых, накопившееся недофинансирование, во-вторых, бесхозяйственность», — констатировал Никитин и добавил, что недопустимо ссылаться на отсутствие средств. Ремонт может быть «копеечным», а нервов пациентам и сотрудникам больниц стоит очень много.

Напомним, накануне в соцсетях пользователи опубликовали фотографии, которые наглядно демонстрируют проблемы медучреждений Нижегородской области. Сделаны фото были в детском отделении Кстовской ЦРБ — обшарпанные стены, ободранный линолеум, ржавчина в душевых.

В январе 2019 года «героем» обсуждения стала другая районная больница Нижегородской области, и также детская. Депутат Госдумы от региона Александр Курдюмов (ЛДПР) даже сравнил медучреждение с концлагерем, предложив властям не заниматься политическими играми, а «срочно принять меры».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2018 года нижегородский пенсионер посёлка Быструха Василий Найденко, полечившись в местном отделении больницы в селе Красные Баки одноимённого района, поразился удручающему состоянию учреждения. Предыдущее руководство областного минздрава посулило помощь районной больнице, но своих обещаний так и не выполнило, тогда пенсионер организовал сбор средств по друзьям и вложил собственные накопления в ремонт 20 палат.

Мужчина не просто отдал свои средства и забыл, он также сам закупал материалы, привозил их, контролировал ход работ. На ремонт 20 палат терапевтического отделения потребовалось два года.

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