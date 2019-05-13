Дорогой Rail Baltica займутся подрядчики из Испании

Рига, , 21:48 — REGNUM Проектировать участок железной дороги Rail Baltica и осуществлять авторский надзор будет консорциум из двух испанских компаний — IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U и Ingeniería y Economía del Transporte (INECO). Об этом сегодня, 13 мая, сообщило Baltic News Network со ссылкой на руководство RB Rail.

Речь идет об участке протяженностью 56 км, который состоит из трех отрезков: Упеслеяс — Рижский центральный вокзал, Торнякалнс — Иманта и аэропорт Рига — река Миса.

Испанский консорциум стал победителем в конкурсе, и предложенная им сумма для выполнения работ составила 12 989 200 евро. Напомним, что общая стоимость строительства дороги будет равняться примерно 5,8 млрд евро.

Планируется, что договор с победителем будет подписан в июне текущего года после завершения необходимых процедур. В RB Baltica указали, что компания IDOM Consulting, Engineering, Architecture имеет большой опыт (более 20 лет) в проектировании обычных и скоростных железных дорог в Европе, США, на Ближнем Востоке и Африке. INECO работает в сфере транспортной инженерии и консультаций около 50 лет.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.

Несмотря на заявление ЕК, что проект остается одним из важнейших для ЕС, еще в июле 2018 года появилась информация о возможном снижении финансирования проекта с 85% до 55%. Так как самостоятельно ни Латвия, ни Эстония с Литвой не в состоянии закончить данный проект, то его реализация может быть заморожена или растянута.

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