«Поддержим и поможем»: Ревизоры МВФ едут в Киев знакомиться с новой властью

Киев, , 20:55 — REGNUM Главный кредитор Украины — МВФ — в «ближайшие недели» отправит миссию на Украину для знакомства с новыми властями страны и оценки прогресса в рамках действующей сейчас программы.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ со ссылкой на заявление главы департамента коммуникаций Фонда Джерри Райса на брифинге в Вашингтоне.

Согласно озвученной информации, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард уже связывалась с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила его в готовности МВФ «поддерживать страну и помогать в решении стоящих перед ней задач».

«Так что мы на связи с властями», — подчеркнул Райс.

Между тем сегодня, 13 мая, первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко заявил, что визит миссии МВФ уже согласован и экспертов Фонда в Киеве ожидают 21 мая. В этом контексте депутат напомнил о невыполненных обязательствах Украины — в частности, законопроекте о распределении функций надзора на рынке небанковских финансовых услуг, который Рада должна была рассмотреть еще в марте.

ИА REGNUM напоминает, что 7 мая был обнародован доклад JP Morgan, в котором говорится, что в текущем году Украина не получит ни одного транша МВФ, хотя изначально планировалось как минимум два.

«Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистического подхода, невыполненных условий и решения правительства «либерализировать» цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению», — говорится в исследовании.

В конце апреля в Нацбанке Украины заявили, что миссия Международного валютного фонда посетит Киев, как это и было предусмотрено программой сотрудничества, в середине мая.

«Миссия… будет проводить ревизию программы и по результатам принимать решения о предоставлении очередного транша, который мы должны получить в этом году», — сказал глава НБУ Яков Смолий и добавил, что регулятор выполнил свою часть требований, которые были заложены в соглашении.