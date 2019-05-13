Тамбовские власти обсудили с гостями из Австрии перспективы сотрудничества

Тамбов, , 20:44 — REGNUM В рамках рабочего визита австрийской делегации в Тамбовскую область стороны за круглым столом обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества по разным направлениям деятельности, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В частности, тамбовчане представили экономический, агропромышленный и научный потенциал региона. Руководитель делегации, генеральный секретарь Палаты экономики Австрии Карлхайнц Копф, высоко оценил регионализацию международных отношений, на которую делает акцент российское правительство. По его мнению, взаимодействие между странами на региональном уровне — это абсолютно правильный путь развития экономики.

«Это мероприятие является знаковым событием в развитии отношений Тамбовской области и Республики Австрия. Это прекрасная возможность обсудить достигнутые результаты взаимодействия между нашими сторонами, обозначить новые перспективы сотрудничества, в том числе в экономической сфере», — сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, открывая работу круглого стола.

Принимающая сторона представила в различных презентациях потенциал своего региона максимально полно, и австрийские гости это высоко оценили. К тому же они изначально были настроены на конструктивное сотрудничество. В частности, председатель совета директоров «Тамак Холдинг АГ» Александр Макулан, исходя из развития бизнеса на территории Тамбовской области, считает, что на ближайшие годы у иностранных фирм, которые войдут в Россию, очень хорошие перспективы. В свою очередь, губернатор Александр Никитин заверил гостей, что региональные власти готовы оказать поддержку австрийским инвесторам, которые будут работать на территории области.

Тамбовская область — аграрный регион, настоящая житница страны. Наряду с производством сельскохозяйственной продукции, в области активно развивается и ее переработка. Это направление особенно заинтересовало австрийцев. К тому же на мясоперерабатывающем предприятии ООО «Тамбовский бекон» уже установлено австрийское оборудование.

«Австрия известна производством большого количества высокотехнологичного оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. Это как раз то направление, где мы могли бы сотрудничать», — сказал руководитель австрийской делегации Карлхайнц Копф.

В продолжение разговора управляющий директор компании BERTSCHlask Хуберт Хакл рассказал о высокотехнологичном оборудовании для переработки молока, которое могут предложить австрийцы тамбовским предприятиям.

Представители австрийской делегации подчеркнули, что в Тамбовской области готовят высокопрофессиональные кадры, в том числе и для таких перспективных направлений, как электроника. Сотрудничество в этом направлении также интересно обеим сторонам, поэтому презентации трех ведущих университетов региона были встречены с большим интересом. К слову, Тамбовский государственный технический университет и Мичуринский государственный аграрный университет уже активно сотрудничают с австрийскими коллегами по ряду научных проектов.

«Разумная настойчивость в реализации совместных проектов станет залогом успеха в развитии наших отношений. Опыт взаимодействия Тамбовской области с иностранными инвесторами достаточно солидный. Экономической эффективности международных отношений, в частности, развитию бизнеса, мы будем способствовать и далее. Все, о чем мы говорили сегодня, очень важно запустить в дело», — подчеркнул Александр Никитин.

В свою очередь, руководитель Института регионов Европы Франц Шаусбергер пригласил губернатора Александра Никитина во главе с тамбовской делегацией посетить Форум регионов и городов Европы в Зальцбурге 7 октября 2019 года.

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