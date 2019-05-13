Тверская область имеет все шансы стать центром речного туризма – Руденя

Тверь, , 20:10 — REGNUM У Тверской области с её богатыми водными ресурсами есть все шансы стать центром речного туризма для волжского бассейна. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя в ходе посещения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» вместе с председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым 13 мая.

«У Верхневолжья с его богатыми водными ресурсами есть все шансы стать центром речного туризма для волжского бассейна. Во многом этому будет способствовать реализация проекта туристско-рекреационного кластера «Волжское море», который вошел в федеральную программу развития культуры и туризма», — отметил Игорь Руденя.

Особая экономическая зона «Завидово» на данный момент является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. В мае 2018 года правительством Тверской области утверждён проект планировки территории для создания всесезонного комплекса отдыха. «Завидово» делится на семь зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования — 380 га.

Глава региона вместе председателем «ВЭБ.РФ» осмотрели объекты, которые уже работают в ОЭЗ — это гостиничный комплекс Radisson Resort, гостиница «Ямская», спортивный комплекс «Акватория Лета», детский лагерь «Фантанстика», гольф-клуб. Также они осмотрели территорию, где планируется строительство транспортно-логистического узла — ключевого объекта кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

«Мы заинтересованы в развитии инфраструктуры «Завидово», здесь расположен один из наших проектов — курортный комплекс «Radisson Resort Zavidovo». Мы видим потенциал для круглогодичного курорта. В настоящий момент рассматриваем различные варианты, объём и сроки возможных инвестиций», — отметил председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.

Напомним, ОЭЗ «Завидово» была создана в Конаковском районе в 2015 году. В настоящий момент создано более 600 рабочих мест. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 млрд рублей. Проект «Волжское море» сегодня является одним из крупнейших инвестпроектов в Тверской области. Как ожидается, ежегодные налоговые поступления по итогам развития кластера «Волжское море» составят не менее 300 млн рублей, общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований — более 6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Тверскую область c двухдневным рабочим визитом прибыл председатель государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, а также руководители ВЭБ. РФ, ДОМ. РФ, РЭЦ, Корпорации МСП, Фонда развития моногородов. В программе визита — осмотр действующих и презентация перспективных инвестиционных проектов. В программе визита, помимо визита в ОЭЗ, посещение территории историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» в Твери и совещание в правительстве региона.

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