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Нефть Brent опустилась ниже $70 за баррель из-за торговой войны США и Китая

Экономика

Ранее в ходе торгов нефть Brent поднялась почти до $72 за баррель

Лондон, 13 мая 2019, 20:07 — REGNUM  Новости с фронта китайско-американской торговой войны оказались сильнее тревожных известий с Ближнего Востока — цены на нефть начали падать в ответ на взаимное введение пошлин на товары США и Китая, 13 мая передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent потеряла в цене 81 цент (1,15%) и оценивается в $69,81 за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 87 центов (1,41%), до $60,79 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе торгов 13 мая нефть Brent поднялась почти до $72 за баррель после атаки нефтяных танкеров Саудовской Аравии у берегов ОАЭ.

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