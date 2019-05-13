Комитет рекомендовал Госдуме поддержать амнистию капиталов во втором чтении

Москва, , 19:00 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять во втором, решающем чтении пакет законопроектов, направленных на проведение в РФ очередной, третьей по счету амнистии капиталов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Речь идёт о законопроектах, которые освобождают от налоговой и уголовной ответственности граждан РФ, которые перерегистрируют свои зарубежные счета, недвижимость, бизнес, а также контролируемые иностранные компании на территории РФ. Это уже третий по счёту этап амнистии, о проведении которого президента РФ Владимира Путина попросил бизнес. Подобные программы уже проходили в РФ в 2015 и 2018 годах, однако участникам было достаточно просто зарегистрировать свои зарубежные активы. В этот же раз законопроекты обзывают их перерегистрироваться на территории так называемых внутренних офшоров РФ. Речь о специальных административных районах с льготными налоговыми условиями на территории Калининградской области и Дальнего Востока.

Ко второму чтению профильный комитет прописал, что программа начнёт свое действие с 1 июня 2019 года. Причём, в отличие от прошлых этапов, она продлится не календарный год, а завершится к 1 марта 2020 года.

Депутаты Госдумы рассмотрят пакет законопроектов на пленарном заседании 15 мая.