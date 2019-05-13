Понедельник, 13 Мая 2019 года
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Туркменская биржа за неделю заключила 30 сделок почти на $76 млн

Экономика

Покупателями стали предприниматели из республик СНГ и из стран дальнего зарубежья

Ашхабад, 13 мая 2019, 18:53 — REGNUM  За минувшую неделю на торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено 30 контрактов на общую сумму $75 млн 925 тысяч (4 млрд 952,5 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в заключении сделок приняли компании и бизнесмены из десяти стран — России, Казахстана, Армении, Узбекистана, Китая, Турции, Великобритании, Швейцарии, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов.

Предприниматели приобрели произведенные предприятиями Туркмении мазут, полипропилен, полиэтилен высокой плотности, карбамид, листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажную пряжу, ткань, а также сараджинскую и каракульскую шерсть.

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Экономика Туркмении
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