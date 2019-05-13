Минск желает ограничить право вето в ЕАЭС

Минск, , 18:22 — REGNUM Право вето в ЕАЭС в принципе не способствует общей цели устранения всех препятствий во взаимной торговле, поэтому это право следует ограничить. Об этом в эфире государственного телевидения Белоруссии 12 мая заявил глава Минэкономики республики Дмитрий Крутой.

По его словам, «наличие такого института в принципе не способствует общей цели устранения всех препятствий» и, поэтому, следует ограничить применение вето несколькими сферами. Он также напомнил, что ранее официальный Минск предлагал ввести мораторий на принятие решений, которые создают барьеры во взаимной торговле стран ЕАЭС.

В качестве примера Крутой привёл ограничения, которые Россельхознадзор применяет к белорусским производителям молока при поставках на российский рынок. В Минске считают, что такие ограничения — это «секторальные» санкции в отношении «страны», а не отдельных предприятий. Белорусский чиновник сообщил, что в ходе состоявшихся 29−30 апреля в Ереване заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета представители официального Минска настаивали на недопустимости «закрывать целую страну».

Напомним, Россельхознадзор решил с 8 мая ограничить ввоз молочной продукции наливом и сухой молочной продукции с 37 белорусских предприятий, которые не смогли подтвердить безопасность производимой продукции. Российское ведомство вводило и отменяло ограничения в отношении белорусских производителей, но не устанавливало запрет на ввоз молока из Белоруссии.

Вопросы к качеству белорусской молочной продукции увеличились после отказа официального Минска поддержать продовольственное эмбарго к странам, применившим к России политические и экономические санкции. Создав «продовольственный офшор», Белоруссия резко нарастила импорт молока из Польши и Литвы, где менее жёсткие требования к содержанию антибиотиков в продукции.

Также напомним, что правительство Белоруссии ограничивает конкуренцию на внутреннем рынке и всячески противодействует импорту — в том числе и из стран ЕАЭС. Лишь избранные импортёры могут поставлять по квотам рыбу, алкоголь, табачную и иную продукцию.

В Белоруссии действуют также другие ограничения, в том числе и в сфере услуг. Нормальной считается практика конфискации российской собственности, в том числе и транзитных товаров — наглядным примером стало рассмотренное Судом ЕАЭС дела о конфискации калининградских телевизоров.

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