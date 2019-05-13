Ульяновская область получит 1,5 млрд на жильё для врачей центра радиологии

Ульяновск, , 17:49 — REGNUM Ульяновская область получит из федерального бюджета средства на развитие здравоохранения. 1,5 млрд рублей выделяется на обеспечение жильём сотрудников Центра медицинской радиологии. Кроме того, дополнительно предусмотрено 90 млн рублей на оснащение больниц и поликлиник. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ульяновской области выделяется 1,5 млрд рублей федеральных средств на приобретение жилья для сотрудников Центра медицинской радиологии. На эти средства будет приобретено 40,4 тыс. кв. м жилых помещений в Димитровграде при общей потребности в 62 тыс. кв. метров. По данным властей, для работы приедут не менее 1500 специалистов.

В настоящее время для обеспечения ведомственным жильем работников центра введено в строй 209 квартир общей площадью 10 тыс. кв. м. Еще 295 жилых помещений площадью 15 тыс. кв. м планируется сдать к декабрю 2019 года. В качестве варианта для размещения жилплощади рассматриваются комплексы «Академгородок» и «Порт».

Высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России станет одним из ключевых объектов инфраструктуры ядерно-инновационного кластера Димитровграда. Проект реализуется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина. На его базе объединят современные методики диагностики и лечения по направлениям медицинской деятельности «Онкология», «Эндокринология», «Кардиология», «Нейрохирургия». Ежегодно в центре смогут проходить лечение более 1200 пациентов.

Кроме того, в Ульяновской области дополнительно выделили 90 млн рублей на развитие здравоохранения. 36 млн рублей поступило из областной казны, 52,5 млн рублей предусмотрено в областном бюджете. Средства будут использованы для развития материально-технической базы городских и районных медучреждений, а также лекарственного обеспечения учреждений здравоохранения и выплаты заработной платы медспециалистам. Большая часть областного финансирования (48 млн рублей) предусмотрена на выплату заработной платы медицинским работникам.

«Федеральные средства будут направлены на дополнительные обследования людей почтенного возраста, льготное лекарственное обеспечение и осуществление деятельности по пересадке донорских органов», — отметил премьер-министр Александр Смекалин.

Кроме того, в рамках двухгодичного контракта на разработку проектно-сметной документации для строительства инфекционного корпуса ульяновской областной детской клинической больницы направляется 12,5 млн рублей и нового корпуса областного клинического онкологического диспансера — 18 млн рублей. Возведение объектов запланировано в рамках реализации национальных проектов по развитию детского здравоохранения и борьбы с онкологическим заболеваниями.

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