Понедельник, 13 Мая 2019 года
17:43:56 МСК

Госдума может отказаться от закона о компенсации ипотеки для многодетных

Экономика

Имеющихся у правительства полномочий достаточно для обеспечения выплат гражданам, считает первый вице-спикер Госдумы

Госдума может отказаться от закона о компенсации ипотеки для многодетных
Василий Перов. Ночью в избе. Конец 1870-х

Москва, 13 мая 2019, 17:28 — REGNUM  Депутатам Госдумы скорее всего не придется принимать закон о компенсации 450 тыс. рублей из бюджета для оплаты ипотеки многодетных родителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

«Была довольно-таки большая дискуссия по поводу планировавшегося рассмотрения законопроекта о дополнительных мерах господдержки по обеспечению возможности улучшения жилищных условий семей, имеющих детей. Это законопроект, который вытекает из послания президента и такой законопроект был внесен депутатами Госдумы и членами Совфеда. Однако в результате дискуссии мы пришли к выводу о том, что такие решения могут и должны быть приняты правительством в рамках имеющихся у правительства полномочий. И для этого, скорее всего, не требуется принятия законодательного акта. Если правительство в ближайшее время примет такой нормативный правовой акт, то соответственно и отпадет необходимость в принятии этого закона», — заявил Жуков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Депутаты планировали рассмотреть его в приоритетном порядке, так как о необходимости подобных дополнительных мер поддержки многодетных граждан РФ ранее заявлял президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному послания.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о компенсации ипотеки для многодетных семей внесен в Госдуму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ипотечное кредитование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить