Зарплаты растут, а доходы падают – эксперт о причудах статистики в РФ

Москва, , 17:46 — REGNUM То, что в РФ при высокой занятости растут зарплаты, но реальные располагаемые доходы падают, может объясняться сильным ростом обязательных платежей, а также тем, что официальные показатели зарплат не учитывают огромный «теневой» сектор и «фейковую занятость». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля рассказал экономический обозреватель Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Так он прокомментировал новость о том, что повседневные расходы жителей России в апреле 2019 года снизились по сравнению с мартом на 7,7%, но по сравнению с апрелем 2018 года расходы граждан выросли на 6,4%.

«Картина российской статистики в принципе является загадкой для любого специалиста по макроэкономике, привыкшего к очевидным и ясным связям между показателями, — сказал он. — Наша экономика вроде бы растёт, показатели занятости бьют рекорды, даже ускоряется инфляция (при стабильно высокой ставке процента), средние зарплаты перешагнули порог в 45 тысяч рублей, но реальные располагаемые доходы стабильно сокращаются. Так, по итогам первого квартала, они упали на 2,3% (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года), а банковская задолженность по кредитам увеличилась на 4,3%».

Объяснить такое положение дел, по мнению Григорьева, могло бы определение реальных показателей безработицы, динамики роста цен на энергоресурсы и коммунальные расходы, продовольственной инфляции.

«Однако подобные цели явно чужды экономическому блоку правительства, — констатировал эксперт. — Едва ли можно ожидать, что в ближайшее время тренд изменится — согласно государственной экономической политике, приток средств в экономику должен быть строго ограничен, а доходы бюджета следует изымать и накапливать в резервах, чтобы было чем помогать очередному национальному достоянию в случае проблем с ведением бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательского холдинга «Ромир», повседневные расходы жителей России в апреле 2019 года снизились по сравнению с мартом на 7,7%. Однако по сравнению с апрелем 2018 года расходы граждан выросли на 6,4%, превзойдя размер накопленной за год инфляции в 5,2%.

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