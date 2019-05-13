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Еврокомиссия оштрафовала пивного гиганта AB InBev на €200 млн

Экономика

Компания признана виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

Брюссель, 13 мая 2019, 16:21 — REGNUM  Одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний AB InBev оштрафована на 200 млн 409 тысяч евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Антимонопольные органы сочли, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке пива в Бельгии, препятствуя более дешёвому импорту пива из Нидерландов.

Речь идёт о принадлежащем AB InBev бренде пива Jupiler, которое является самым популярным в Бельгии и занимает на рынке долю около 40%. Пиво поставляется и в другие страны Европейского союза, при этом в Нидерландах компания начала продавать Jupiler по более низким ценам, чем в Бельгии, из-за усилившейся конкуренции, сообщает Еврокомиссия.

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