Еврокомиссия оштрафовала пивного гиганта AB InBev на €200 млн

Брюссель, , 16:21 — REGNUM Одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний AB InBev оштрафована на 200 млн 409 тысяч евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Антимонопольные органы сочли, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке пива в Бельгии, препятствуя более дешёвому импорту пива из Нидерландов.

Речь идёт о принадлежащем AB InBev бренде пива Jupiler, которое является самым популярным в Бельгии и занимает на рынке долю около 40%. Пиво поставляется и в другие страны Европейского союза, при этом в Нидерландах компания начала продавать Jupiler по более низким ценам, чем в Бельгии, из-за усилившейся конкуренции, сообщает Еврокомиссия.