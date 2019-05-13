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Более 67 тысяч туристов прилетели в Крым на майские праздники

Экономика

Всего с 1 по 12 мая в аэропорту обслужили более 134 тысяч пассажиров

Более 67 тысяч туристов прилетели в Крым на майские праздники
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Ласточкино гнездо

Симферополь, 13 мая 2019, 16:17 — REGNUM  На майские праздники в Крым самолётами прибыли 67 тыс. 934 пассажира, а вылетели чуть меньше — 66 тыс. 118 человек. Об этом 13 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

"Рекордное число пассажиров на эти майские праздники было обслужено 5 мая, когда аэропорт принял и отправил 13 234 человек за сутки. Всего с 1 по 12 мая обслужено более 134 тыс. пассажира. Количество регулярных рейсов по сравнению с 2018 годом выросло на 7% — почти до 500», — отметил генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгений Плаксин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, за период майских праздников российско-украинскую границу на крымском направлении пересекло более 100 тыс. человек и 15 тыс. автомобилей.

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