Китай подготовил ответ США на новое повышение пошлин

Пекин, , 15:55 — REGNUM Китай намерен с 1 июня 2019 года повысит тарифы на часть американских товаров. Об этом сообщается на сайте правительства Китая.

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Согласно заявлению китайского правительства, таможенные пошлины будут повышены на 25% почти на 2,5 тыс. торов, произведённых в Соединённых Штатах, общим объёмом $60 млрд.

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Китай ответит на повышение ввозных пошлин властями США

«Поправка Китая к тарифным мерам является ответом на односторонний и протекционистский подход США. Китай надеется, что Соединённые Штаты вернутся к правильному пути двусторонних торгово-экономических консультаций и будут работать вместе с Китаем в направлении достижения взаимовыгодного и взаимовыгодного соглашения на основе взаимного уважения», — говорится в сообщении правительства Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 мая в США вступило в силу повышение — с 10% до 25% — ввозных пошлин на ряд товаров, произведённых в Китае, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Это произошло после того, как Китай дал понять, что не намерен уступать США и соглашаться на все условия Вашингтона.

После принятия таких мер глава Белого дома Дональд Трамп поручил обложить пошлинами практически на весь оставшийся китайский импорт — речь идёт о товарах стоимостью $300 млрд. Планировалось, что информация о введении тарифов будет обнародована 13 мая. В свою очередь в Пекине заявили, что КНР примет ответные меры.

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