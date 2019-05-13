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Нефти «помогают» расти

Экономика

… несколько позитивных факторов

Нефти «помогают» расти
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Добыча нефти

Москва, 13 мая 2019, 15:54 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают свой рост. Для этого есть причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Сегодня, 13 мая, этому способствуют: санкции против Ирана и Венесуэлы, сокращение добычи стран ОПЕК+ и некая диверсия в порту ОАЭ против двух нефтяных танкеров, принадлежащих Саудовской Аравии, которые должны доставить нефть в США», — отметил эксперт.

Все эти факторы подогревают рынок к дальнейшему росту цен на нефть. Так, после закрепления цены выше $71 за баррель марки Brent, следует ожидать дальнейшего движения цены вверх до уровня $73 за баррель.

«С другой стороны, возможный экономический спад в Китае из-за недоговорённостей с США по торговым соглашениям, может повлиять на снижение цен на нефть, но это произойдет, скорее всего, в более отдаленной перспективе», — считает Лисицын.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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