Сеул, Южная Корея, , 15:56 — REGNUM

В первом квартале 2019 года операционная прибыль южнокорейской IT-компании NHN Corporation составила 21,7 млрд вон (~$18,27 млн), что на 41,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи компании увеличились на 63,7%, до 370,6 млрд вон (~$312,14 млн), а чистая прибыль, напротив, сократилась на 82,5%, до 11,1 млрд вон (~$9,34 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Продажи видео игр «LINE: Disney Tsum Tsum» и «Crusader Quest» увеличились по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, а игры #COMPASS и Yo-kai Watch Wibble Wobble, напротив, сократились на 1,2%. Общий объем продаж с видео игр составил 113,6 млрд вон (~$95,68 млн).

Среди разработанных игр, 63% составляют мобильные игры, 37% — компьютерные игры; 40% — южнокорейского производства, 60% — производства зарубежных филиалов.

Продажи рекламного подразделения увеличились на 9,3%, до 121,6 млрд вон (~$102,41 млн).

Объем продаж подразделения социальной коммерции сократился на 4,2%, до 49 млрд вон (~$41,27 млн), а продажи технологического подразделения — на 22,8%, до 23,9 млрд вон (~$20,13 млн).