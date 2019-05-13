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Казахстан планирует экспортировать овечью шерсть в Китай

Экономика

Меморандум о покупке овечьей шерсти подписала китайская «Шерстяная маркетная компания»

Нур-Султан, 13 мая 2019, 15:47 — REGNUM  Китайские производители планируют покупать в Джамбульской области Казахстана овечью шерсть, сообщает 13 мая издание InBusiness со ссылкой на региональную палату предпринимателей.

Отмечается, что меморандум о покупке овечьей шерсти подписали ООО «Шерстяная маркетная компания» (Китай), палата предпринимателей Джамбульской области, ассоциация легкой промышленности «Шеберлер мекені» и региональная ассоциация легкой промышленности швейного производства.

Председатель «Шерстяной маркетной компания» Хо Янь отметил, что в Казахстане созданы все необходимые условия для выращивания овец мериноса.

Как сообщало ИА REGNUM, валовой выпуск животноводства в Казахстане по итогам 2018 года составил 2 трлн тенге ($5,32 млрд), что на 13,2% больше, чем в 2017 году. Индекс физического объема с учетом инфляции составил 103,9%.

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Экономика Казахстана
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