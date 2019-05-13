В Москве средняя зарплата может вырасти до 135 тыс. рублей

Москва, , 15:43 — REGNUM К 2024 году средняя заработная плата в Москве может вырасти до 135 тыс. рублей, заявили 13 мая в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Средняя зарплата в Москве на горизонте пяти-шести лет может составить порядка 120−135 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это может произойти при положительном развитии экономики Москвы. По данным ведомства, в декабре прошлого года среднемесячная зарплата в столице составила более 80 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство жителей России (78%) готовы работать даже при отсутствии нужды в заработке.

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