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На севере Туркмении планируют вырастить 35 тысяч тонн «жемчужного зерна»

Экономика

Обильные дожди существенно снизили риск возникновения засухи и неурожая риса

Ашхабад, 13 мая 2019, 15:36 — REGNUM  Аграрии Дашогузской области, расположенной на севере Туркмении, приступили к севу риса. Засеять «жемчужным зерном» планируется в общей сложности около 8,1 тысячи гектаров, пишет «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что на этой территории созданы оптимальные условия для получения высоких урожаев этой продовольственной культуры и работает современное предприятие по очистке риса, способное производить до 30 тысяч тонн готовой продукции в год.

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В 2019 году здесь планируют вырастить не менее 35 тысяч тонн риса сортов «Нукус-2», «Мунбаши» и «Аленга».

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Туркмении возник очередной засушливый период, и из-за нехватки поливной воды погиб урожай риса.

По той же причине в минувшем году также урожай пшеницы оказался гораздо меньше ожидаемого и лишь в малой части смог удовлетворить внутренние потребности страны в этой сельхозкультуре. В результате в Туркмении до сих пор сохраняется дефицит муки.

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Экономика Туркмении
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