Классический ход — «любят ушами»: осуждение «антироссийской истерии»

Москва, , 15:32 — REGNUM В преддверии выборов в Европарламент некоторые французские и итальянские политики приняли решение держать курс на восстановление связей с Россией. В данном случае подобный вектор может говорить о совершенно разной подоплеке, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Фактически, начиная с 2014 года, европейские страны понесли огромнейшие убытки от своих же санкций. Если, к примеру, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, за последние пять лет доля Евросоюза в товарообороте упала с 49% до 42,7%. И если Россия смогла найти возможность замены азиатскими товарами, оборот которых вырос с 40% до 45%, то Италия лишилась более 100 тысяч фирм.

Мало того, что это существенно ударило по итальянскому бюджету, многие регионы фактически обнищали с экономической точки зрения, упало производство, снизился поток туристов. И такое происходит не только в Италии, вся Европа пострадала от своих же политических рокировок», — пояснила эксперт.

Если вспомнить любые выборы, будь то в России, где это видно особенно остро, либо в большинстве других — каждый политик говорит то, что хочет слышать народ. Эдакий классический ход, когда знают, что люди «любят ушами». Безусловно, острее всех влияние санкций, принятых политиками, почувствовали на себе обычные граждане.

«Стоит вспомнить, как фермерам приходилось выбрасывать тонны своей продукции, которая ранее шла на экспорт? Это же огромные потери в рамках как отдельных фермерских хозяйств, так и всей страны. И подобные речи о восстановлении связей с Россией и отмене санкций могут служить замечательным политическим ходом со стороны некоторых политиков», — полагает Ланис.

Однако, по её мнению, есть надежда, что еще остались люди, которых не испортила до конца политическая карьера и вектор движения планов Евросоюза сместится в пользу России. Какими бы «гордыми и свободными» российские граждане сами себе ни казались, возможность ослабления санкций будет только на пользу стране. Ведь даже с учетом азиатского рынка, который наращивает обороты в России, Минэкономразвития заявило, что ущерб от санкций иностранных государств только за 2018 год составил примерно 6,3 млрд долларов.

«Более того, взятый курс на импортозамещение не может компенсировать недостаток качественных европейских товаров, который ощущают на себе граждане РФ. Смягчение санкций станет хорошим импульсом как для развития и восстановления производств в Европе, так и даст возможность минимизировать ущерб, который получает от экономических ограничений Россия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон осудил «антироссийскую истерию» в ЕС. «Европейский союз должен поменять свою политику и прекратить давление на Россию», — считает он.

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