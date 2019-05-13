Москва, , 15:50 — REGNUM

Рост инфляции в РФ в конце 2018 года связан в первую очередь с повышением НДС с 1 января 2019 года, считает экономист Александр Чеканский. Об этом он заявил 13 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогнозы Центрального банка РФ, согласно которым инфляция в I квартале 2020 года замедлится до 4%.

«Я согласен с этим прогнозом. То, что инфляция в прошлом году выросла и превысила 5%, в значительной степени связано с тем, что с 1 января 2019 года подняли НДС с 18% до 20%. И уже в конце 2018 года были заложены ожидания повышения цен, — сказал Чеканский. — Прежде всего скачок был связан с этим. Но при разумной политике Центрального банка сделать так, чтобы инфляция вписывалась в 4%, вполне возможно. Всё это время инфляция была в пределах 4%. Если не ошибаюсь, в позапрошлом году она была на уровне 3,5%. Просто нужно увеличивать денежную массу тем же темпом, которым растёт реальный ВВП. И не превышать его. Это позволит удерживать инфляцию в пределах 3−4%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно информации, размещённой на сайте Банка России, в марте 2019 года годовая инфляция достигла пикового значения 5,3%. По прогнозам ЦБ, в ближайшие месяцы в России ожидается постепенное замедление инфляции с достижением 4% в I квартале 2020 года.