Нур-Султан, Казахстан, , 15:28 — REGNUM

Производство пшеницы в Казахстане в 2019—2020 маркетинговом году (июль 2019 — июнь 2020 года) составит 13,8 млн тонн. Об этом говорится в майском прогнозе министерства сельского хозяйства США, сообщает 13 мая издание InBusiness.kz.

Ранее производство пшеницы оценивалось в 13,95 млн тонн, что на 1% больше нового данных. Прогноз по экспорту пшеницы снизился на 11,8%, до 7,5 млн тонн. Ожидаемый объем импорта остался без изменений — 30 тыс. тонн.

Отметим, по данным министерства сельского хозяйства Казахстана, валовой сбор зерна в 2019 году составит 19,5 млн тонн. В 2018 году этот показатель составил 22,8 млн тонн, в чистом виде — 20,3 млн тонн.

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