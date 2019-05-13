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Объём военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии превысил $1 млрд

Экономика

С 15 по 18 мая в Минске пройдёт Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019

Москва, 13 мая 2019, 15:20 — REGNUM  Объём сотрудничества «Рособоронэкспорта» с белорусскими организациями военно-промышленного комплекса с 2001 года превысил $1 млрд (более 65 млрд рублей по текущему курсу), заявил генеральный директор компании Александр Михеев. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

"Спектр взаимных интересов необычайно широк: от поставок финальной продукции и комплектующих до совместных научно-исследовательских и практических проектов в оборонной сфере», — пояснил Михеев.

Отмечается, что комментарий относительно военно-технического сотрудничества глава «Рособоронэкспорта» дал в преддверии Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2019, которая пройдет с 15 по 18 мая в столице Белоруссии — Минске. На ней крупнейшие российские предприятия оборонной промышленности представят более 220 образцов единиц вооружений и военной техники, в том числе модели учебно-боевого самолета Як-130, танка Т-90С, боевой машины поддержки танков БМПТ и зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2КМ».

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Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия
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