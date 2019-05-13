Сальвини: мы не должны ждать, пока ЕС позволит нам помочь нашим гражданам

Рим, , 15:12 — REGNUM Правительство Италии уже утвердило решение о выделении 1,5 млрд евро для помощи обманутым вкладчикам, однако реализация этого решения откладывается из-за согласований с ЕС, заявил в эфире Radio 24 в понедельник, 13 мая, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Сальвини риторически поинтересовался у ведущего, считает ли он «нормальным», что правительство Италии должно ждать, что «покажется» евробюрократам, для того, чтобы помочь собственным согражданам из собственного же бюджета.

Как сообщалось ранее, итальянские министры согласовали текст декрета о мерах поддержки обманутых вкладчиков. Общий бюджет программы составит 1,5 млрд евро. Количество обманутых вкладчиков в Италии оценивается более чем в 200 тысяч человек.

Распространяться программа будет на тех, чей вклад составлял до 100 тыс. евро. Предполагается компенсировать до 30% потерянных средств владельцам акций и до 95% средств владельцам субординированных (подчиненных) облигаций. Наименее обеспеченные обманутые вкладчики получат компенсации без прохождения каких-либо

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