МВФ одобрил кредитную программу для ДР Конго

Киншаса, , 15:11 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) одобрил трёхлетнюю программу кредитования для осуществления государственных реформ в ДР Конго, передает информационное агентство Reuters.

Переговоры о программе кредитования начались в 2017 году, однако тогда власти ДР Конго не смогли убедить представителей МВФ в том, что в стране осуществляется должный контроль за государственным долгом.

МВФ одобрил программу кредитования после того, как ДР Конго снизило долговую нагрузку и реструктурировало долг Китаю в размере двух миллиардов долларов США.

Миссия МВФ также спрогнозировала рост экономики ДР Конго более, чем на 5% в 2019 году.