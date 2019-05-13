7,7 млн рублей потратят власти Воронежа на общегородской выпускной

Воронеж, , 15:01 — REGNUM 7 млн 727 тыс. рублей готовы потратить власти Воронежа на организацию и проведение первого общегородского выпускного. Объявление о закупке размещено на сайте мэрии 8 мая.

В соответствии с техническим заданием, исполнитель контракта должен будет смонтировать, а затем своевременно демонтировать оборудование для площадок мероприятия — установить сцену, звуковое и световое оборудование, оборудование для спецэффектов (заявлены, в частности, генераторы дыма, генераторы огня, криогенераторы, кофетти-пушки, комплекс оборудования для выступления воздушных гимнастов).

Кроме того, исполнитель должен найти ведущего для мероприятия и пригласить артиста — в соответствии с требованием заказчика, «аудио-композиции исполнителя должны входить в состав актуальных национальных чартов и иметь рейтинг не ниже 10 места в не менее трех популярных российских топ-чартах за 2018−2019 год», артист «должен иметь популярный аккаунт в одной из социальных сетей с количеством подписчиков не менее 650 тысяч».

Общегородской выпускной в Воронеже намечен на 28 июня, его планируется провести в парке «Алые паруса» — он начнется вечером и продлится до утра 29 июня. В мэрии обещают крайне насыщенную программу. В празднике примут участие около пяти тысяч воронежских выпускников.